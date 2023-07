Suppression de la Crei -Modification des articles 29 et 87 : les députés de Yewwi engagent le combat

Les députés de Yewwi Askan Wi ne comptent pas laisser Macky Sall faire ce qu’il veut. Après les projets de loi votés la semaine dernière, Biram Soulèye Diop et ses camarades de Pastef ont déposé hier, mercredi, un recours auprès du Conseil constitutionnel pour attaquer le projet de loi 65-61 du 21 juillet 1965 portant code de procédure pénale et celui portant révision de la Constitution ayant pour objet d’abroger et de remplacer les dispositions des articles 29 et 87.



Selon Les Echos, les députés ont saisi les sept (7) sages pour inconstitutionnalité. Ils sont appuyés par leurs collègues de l’opposition notamment Habib Sy, Aïda Mbodji, Déthié Fall, Ahmed Aïdara. Leur recours a été déposé au dernier jour franc que la loi leur permet.



Cette décision prise à la dernière minute peut chambouler le programme de l’Assemblée nationale. En effet, la conférence des leaders qui avait été convoquée ce jeudi matin risque de ne plus se tenir.