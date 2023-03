Supposé deal Pds-Apr : Les femmes libérales «mouillent» Aminata Touré

Décidément, rien ne va plus entre le Parti démocratique sénégalais (Pds) et Aminata Touré, première ministre de la Justice sous l’ère Macky Sall. En effet, après la dernière sortie de cette dernière accusant la formation de Me Abdoulaye Wade de « deal » avec le régime en place, les femmes du Pds sont sorties de leur réserve pour tirer à boulets rouges sur la désormais ex- députée. Ainsi à travers un communiqué, la fédération des femmes libérales soutient que « si cela s’est passé pendant qu’elle était numéro deux de ce Parti et potentielle présidente de l’Assemblée nationale, de fait, elle est actrice majeure d’un « deal Pds-Apr » sans jamais le dénoncer pendant toutes ces années puisqu’elle profitait des avantages conférés par le pouvoir ». Toutefois, ont-elles poursuivi, « si le prétendu deal dont elle parle n’existerait que depuis son éviction du poste d'éventuelle présidente de l’assemblée nationale, dans ce second cas, comme nous nous en doutions, elle est très clairement l’un des chevaux de Troie de l’APR dans l’opposition. A vouloir charger le Parti démocratique sénégalais elle vient de révéler à travers sa logorrhée publiée sur les réseaux sociaux, qu’elle demeure le virus inoculé dans l’opposition pour diviser définitivement celle-ci ». Ces femmes libérales ont cependant magnifié la mise en place d’une plateforme unitaire de l’opposition, non sans rejeter totalement la possibilité de partager un cadre d’actions avec l’ancien Premier ministre, Aminata Touré.