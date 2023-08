Succession Macky : " Amadou Ba est le meilleur choix" selon Lat Diop

Pour Le DG de la Lonase il n'y a aucun doute, le meilleur candidat pour BBY n'est autre que le PM. La raison dévoile t-il: "« De par son cursus, de par son attitude et de la confiance qu’il inspire aux Sénégalais, il est aujourd’hui, à mon avis, le bon choix pour conduire les destinées de ce pays et perpétuer le legs du Président Macky Sall. » « Ce qu’il a de plus, c’est son parcours. A part le Président Macky Sall, je ne vois pas dans la mouvance présidentielle quelqu’un qui a un meilleur parcours qu’Amadou Ba. Et de par son attitude, je pense qu’il a la possibilité d’élargir les horizons de Benno Bokk Yakaar jusque même dans l’opposition », a fait remarquer Lat Diop. « Je ne fais pas dans la langue de bois, pour moi ce choix ne peut être personne d’autre que le Premier ministre Amadou Ba. Et le plus fondamental c’est que c’est un fédérateur, et on espère de lui qu’il puisse réconcilier les Sénégalais avec eux-mêmes, ce qui est très important. Pour moi, c’est son attitude et sa façon d’être qui inspirent confiance. En ce qui me concerne, j’avais le droit d’être candidat tout comme les autres responsables du parti, et celui qui a le droit d’être candidat peut bien avoir un candidat » , a-t-il justifié. « Donc, je considère que mon candidat est Amadou Ba. Si j’avais à conseiller le Président Macky Sall sur cette question, je lui aurais indiqué de choisir Amadou Ba. C’est le meilleur choix, il remplit tous les critères, et d’un point de vue politique, je crois que c’est quelqu’un qui peut passer au premier tour, dans la stabilité et dans la paix. », tranche le responsable apériste.