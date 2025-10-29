Succès diplomatique : Le président Bassirou Diomaye Faye évite au Sénégal un camouflet, les 34 agences de l’ONU restent à Dakar

Un accord diplomatique décisif

D’après Le Témoin, plusieurs pays africains – dont la Côte d’Ivoire, le Kenya et le Rwanda – s’étaient positionnés pour accueillir ces agences. Grâce à l’implication directe du chef de l’État, un accord de sortie de crise a été trouvé avec Mme Aminata Maïga, coordonnatrice résidente de l’ONU au Sénégal.

Un enjeu économique et symbolique

Le déménagement débutera le 1er décembre 2025 et devrait s’achever au premier trimestre 2026. La Maison de l’ONU, un complexe de 8 hectares à Diamniadio, accueillera plus de 2 500 travailleurs, dont 700 Sénégalais.

Cette issue renforce la position de Diamniadio comme hub diplomatique régional, et préserve le prestige international du Sénégal.