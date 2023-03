Substance douteuse jetée sur Sonko: Des prélèvements envoyés à l’étranger pour des analyses

C’est la première sortie médiatique du leader de Pastef, Ousmane Sonko, depuis les évènements malheureux lors de son procès contre le ministre du Tourisme et des loisirs, Mame Mbaye Niang, jeudi dernier. A la clinique Suma où il est interné, il a évoqué la substance douteuse qu’il qualifie de « toxique » qui aurait été jetée sur ses habits, en révélant que des « prélèvements sont faits et envoyés à l’étranger pour des analyses », sans donner le nom du pays en question. « Cela m’a fait souffrir, mais je rends grâce à Dieu. En tout état de cause, Ousmane Sonko a parlé de « tentative d’assassinat » contre sa personne. « Mais, c’est peine perdue », a-t-il rassuré. Sur son éventuelle évacuation sanitaire réclamée par les responsables et militants de son parti, le leader de Pastef a tenu à préciser que « tant que les médecins du pays pourront me prendre en charge, je vais rester au pays ». Pour lui, « les gens du pouvoir souhaiteraient me voir hors du pays, pour pouvoir poursuivre leurs manœuvres malsaines, mais je vais rester », a-t-il indiqué.