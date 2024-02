Subdivision des Douanes de Kolda: Des billets noirs d’une contre-valeur de 900 millions de FCFA saisis

La Division de la Communication et des Relations publiques de la Subdivision des Douanes de Kolda, à travers un communiqué, reçu, ont annoncé une «importante» saisie de billets noirs d’une contre-valeur de 900 millions de francs CFA. « Elle est le résultat d’une opération d’infiltration conduite par le Chef de la Subdivision des Douanes de Kolda. Les faussaires, en recherche de laveurs de billets noirs, ont été infiltrés par les éléments de la Subdivision. Les criminels, au nombre de deux (02), ont été appréhendés le 04 février 2024 à Bantancountou Maoundé, une localité située à 15 km de Kolda », a-t-elle indiqué dans le document. Il s’agit, précise-t-elle, d’un sénégalais habitant ladite localité et un fonctionnaire de nationalité étrangère. «Les deux individus avaient, au moment de leur arrestation, présenté aux agents infiltrés un paquet de billets noirs en coupures de deux cents (200) et de cent (100) euros d’une contre-valeur de 900 millions en francs CFA. Ils sont, en ce moment, en garde-à-vue en attendant leur déferrement devant le Parquet de Kolda. L’enquête suit son cours », informe la Division de la Communication et des Relations publiques. L’Administration des Douanes de réaffirmer sa détermination à combattre la criminalité transnationale organisée sous toutes ses formes, notamment la criminalité financière.