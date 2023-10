Sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng : 1,7 milliards FCFA d’arriérés de loyer depuis 18 mois

La sphère ministérielle de Diamniadio rebaptisée Ousmane Tanor Dieng est dans un état lamentable. Ascenseurs à l’arrêt, climatiseurs en panne, coupures d’eau, techniciens et techniciennes de surface qui désertent les lieux, c’est le triste décor qui anime la sphère ministérielle de Diamniadio rebaptisée Ousmane Tanor Dieng de huit étages. L’Intersyndicale des travailleurs du secteur primaire a trouvé le coupable. Selon le secrétaire administratif de l’intersyndicale Omar Dramé interrogé par Libération. «ces dysfonctionnements sont dus à la grève des agents de la société Envol Immobilier, chargée d’assurer l’exploitation de la sphère ministérielle. Leur mouvement d’humeur, d’après la société, s’explique par le non-versement de la redevance que l’État leur droit. Ce qui a affecté réellement la continuité du service.» Après avoir financé pour 56 milliards de francs CFA la construction de la sphère Ousmane Tanor Dieng, dans le cadre d’un partenariat public-privé, Envol Immobilier est chargé de l’exploitation et de la maintenance de l’infrastructure pour six ans avant le transfert à l’État