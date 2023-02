Souveraineté alimentaire : Macky Sall accélère la modernisation de l'agriculture

La souveraineté alimentaire figure en bonne place parmi les objectifs du Président de la République, Macky Sall. Il l’a d’ailleurs martelé lors du Sommet continental dédié à cette question, et qui s’est tenu à Diamniadio du 25 au 27 janvier. Hier à Thiès, lors du conseil des ministres, Macky Sall a instruit son Premier ministre et les ministres concernés "de prendre toutes les dispositions adéquates en vue de la mise en œuvre dans les délais, du programme des engagements pris par le Sénégal lors de cette rencontre". Le Président de la République souhaite notamment l'accélération de la mécanisation du matériel agricole. Il s'est à ce propos "réjoui de la réception, le 04 février 2023, des nouveaux matériels et équipements agricoles de haute performance, financés à hauteur de 85 milliards de FCFA par l’Etat du Sénégal". Il s'agit, selon le communiqué du conseil des ministres, de "700 tracteurs complètement équipés, 80 chaînes complètes de motoculteurs, 50 moissonneuses-batteuses à pneus et à chenilles, 813 matériels de pompage et d’irrigation de pointe, 100 magasins de stockage d’intrants agricoles et 20 chambres frigorifiques pour la conservation des produits horticoles (pomme de terre et oignon)". Au total, l'Etat dit avoir appuyé "2985 unités motorisées" afin d'aider les agriculteurs dans "l’accélération de la mécanisation soutenue et la mise en place rapide des équipements de conservation post récolte". Par ailleurs, Macky Sall "a demandé au Premier Ministre et au ministre de l’Agriculture de veiller particulièrement à leur mise à disposition rapide aux producteurs, selon des modalités de financement et un cahier de charges en matière d’exploitation et d’entretien bien défini avec les bénéficiaires".