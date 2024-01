Soutien marquant de Mary Tew Niane à Bassirou Diomaye Faye pour la présidentielle

Le choix est fait pour le professeur Mary Tew Niane, ancienne figure de l’éducation supérieure au Sénégal. Malgré son statut de candidat écarté, il a publiquement annoncé son soutien à Bassirou Diomaye Faye pour l’élection présidentielle. ‘Le Président Ousmane Sonko a désigné notre candidat. Il s’agit d’un jeune intègre, compétent, porteur d’une grande vision, Bassirou Diomaye Faye. Les jeunes, Bassirou Diomaye Faye est votre candidat’, a-t-il déclaré, montrant ainsi sa loyauté et sa confiance envers le choix du leader de son parti. Ex-recteur de l’UGB et ex-ministre de l’enseignement supérieur, Mary Tew Niane appelle désormais l’électorat à se rallier derrière la figure de la jeunesse et de l’intégrité que représente Bassirou Diomaye Faye. ‘Adultes, sages, soutenez votre enfant, portez-le au sommet de l’Etat dès le premier tour pour que notre pays s’inscrive dans la voie de la paix, de la justice, de la liberté, de la souveraineté et de la prospérité’, exhorte-t-il, marquant ainsi une étape clé de ce parcours électoral.