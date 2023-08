Sortie des épouses de Sonko : Mamoudou Ibra Kane livre ses vérités

Les deux épouses de Ousmane Sonko ont lors d’une interview, diffusée vendredi soir, lancé un appel à la clémence au chef de l’Etat et de la première Dame. Elles ont demandé la libération d’Ousmane Sonko qui souffre et qui a besoin de soins auprès des siens. Interpellé sur cette sortie médiatique, Mamoudou Ibra Kane, a livré sa lecture lors de ses retrouvailles avec le Jury du Dimanche, cette fois comme invité. « J’ai entendu deux épouses lancer un appel à l’endroit du président de la République et de son épouse la première dame. Elles souhaiteraient que leur époux rentre à la maison. Une fois qu’il aura recouvré la liberté qu’on lui prodigue des soins parce qu’il a besoin de se soigner. C’est un appel qui humainement peut se comprendre » , explique-t-il. Pour le Président du mouvement Demain C’est Maintenant, la dimension humaine est importante dans l’équation Ousmane Sonko. “Beaucoup d'affaires d'Etat ont trouvé solution dans une chambre conjugale”, estime-t-il. “ Le président de la République a un pouvoir de grâce, il peut également être initiateur d’un projet de loi d’amnistie mais on n’en est pas encore là, a-t-il poursuivi. Toujours est-il que les deux épouses de Sonko se sont adressées à lui pour interpeller son sens de l’humanisme”. L’ancien patron d’Emedia s’est aussi prononcé sur l’homme politique Ousmane Sonko dont il critique le fond du discours : “Sonko est un homme politique qui pose des actes, qui a un discours que je ne partage pas totalement. Parce que j’estime que tout ce qui peut être source de violence n’est pas bon. Mais, je respecte la trajectoire qu’il a choisi tout en marquant mon option pour une autre façon de faire de la politique. Sur ses actes politiques, il est libre en tant qu’acteur de penser que peut être à un moment donné il doit dire ceci ou il doit faire cela. Je veux dire il faut dissocier la dimension humaine du problème de la dimension politique du problème”.