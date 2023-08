Sortie de Juan Branco sur des négociations diplomatiques dans l’affaire Sonko : La réaction de Me Ciré Clédor Ly

L’avocat français d’Ousmane Sonko fait encore du bruit. En effet, Juan Branco a déclaré hier soir sur son compte Twitter que son client Ousmane Sonko, emprisonné et admis en réanimation depuis quelques semaines à l’hôpital Principal de Dakar, « a instruit à sa défense de chercher une solution politique et diplomatique auprès des autorités pour sa libération ». Réagissant à cette déclaration sur RFM, l’autre avocat du leader de l'ex-Pastef, Maître Ciré Clédor Ly, dit ne pas pouvoir confirmer ou infirmer ces propos de son confrère. Cependant, il reconnaît que des actions politiques et diplomatiques sont menées pour la libération du maire de Ziguinchor. « Je ne peux pas me prononcer sur cette déclaration, mais il est clair et c'est notre devoir d’essayer de contacter toutes les représentations diplomatiques à travers le monde pour que l’on puisse intervenir au niveau de l’Etat du Sénégal, notamment au niveau du président de la République pour que l’on puisse s’inscrire dans l’objectif de rétablir un Etat démocratique et un Etat de droit et obtenir le respect des droits fondamentaux d’Ousmane Sonko. Si c’est dans ce cadre qu’il a parlé, effectivement, c’est notre devoir à tous et nous y sommes tous impliqués aussi bien au niveau national qu’au niveau international. C’est donc en phase avec la défense », affirme l’avocat sénégalais. Toutefois, selon Me Juan Branco, l’Etat du Sénégal est droit dans ses bottes. Face à cette sollicitation, le gouvernement a fermé toutes ses portes.