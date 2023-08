Sortie Barthélémy Dias contre Yewwi: Le PUR brise le silence !

La réplique des élus militants du PUR et membres du conseil de la ville de Dakar n’a pas tardé après la sortie de Barthelemy Dias attaquant les leaders de Yewwi, notamment Cheikh Tidiane Youm, avec « des propos déplacés et irrespectueux. » Dans un communiqué, Le Parti de l’Unité et du rassemblement (PUR) a réintégré son ancrage au sein de la coalition et des décisions prises par Yewwi Askan Wi. « Nous condamnons fermement ses propos déplacés et irrespectueux à l’endroit de notre camarade et secrétaire général national, Cheikh Ahmet Tidiane Youm, par un discours insidieux et volontaire d’omission de ses prérogatives. Et que personne n’ignore que Cheikh Tidiane Youm représente dignement le président du parti de Serigne Moustapha Sy Almakhtoum au sein de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan wi… »