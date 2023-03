Sonko refusé de prière à Léona : La réaction de Pastef (Communiqué)

La cellule de communication de Pastef réagit après la publication d’un communiqué signé le Khalife général de Léona à savoir Serigne Cheikh Tidiane Niasse. Dans ce document , il est indiqué ce qui suit : « Pastef-Les-Patriotes a eu connaissance, à travers les réseaux sociaux, d’un document dont l’authenticité n’est pas encore établie à l’instant où ces lignes sont écrites ». Le parti de Ousmane Sonko invite, en outre, aux militants « à toujours faire abstraction de tout commentaire en direction de nos foyers religieux », car il leur doit du respect. « En tout état de cause et fût-il authentique, nous réitérons notre invitation, à tous les militants et sympathisants, à toujours faire abstraction de tout commentaire en direction de nos foyers religieux. Nous leur devons respect et égards », lance le Pastef à l’endroit des militants.