Sonko interdit d’investiture : « On ne peut priver un parti politique d’un droit fondamental »

L’Etat devait prendre les dispositions qui s’imposent mais on ne peut pas priver un parti politique d’un droit fondamental. Tel est l’avis de Ndiaga Sylla. L’expert électoral déclare que l’interdiction du meeting d’investiture du candidat de Pastef Ousmane Sonko viole la loi. L’article 4 de la constitution garantit aux partis politiques de concourir à l’expression de leur suffrage. Ne serait-ce que sur cette disposition, on devrait leur permettre de tenir leur meeting. D’autant plus que la date des élections a été fixée, la révision des listes électorales terminée, bientôt on commencera la collecte, déclare l’expert électoral. D’après Ndiaga Sylla, c’est normal qu’un parti politique s’organise. D’ailleurs, même de l’autre côté, la mouvance présidentielle s’organise pour justement désigner son candidat. L’investiture faisant partie des procédures régulières prévues par ces partis politiques ou coalitions de partis politiques pour choisir un candidat. « Je pense qu’il fallait pour l’Etat de prendre les dispositions qui s’imposent, mais on ne peut pas priver un parti politique d’un droit fondamental« , a-t-il fait savoir sur Sudfm.