Sonko entravé à Joal : Abdoul Mbaye et Bamba Dieye se joignent au chœur des indignations

L’indignation est le sentiment le mieux partagé chez bon nombre d’hommes politiques notamment ceux de l’opposition suite aux incidents notés hier lors de la tournée de Ousmane Sonko. Après Déthié Fall, c’est au tour de Abdoul Mbaye de s’en prendre au régime en place. Selon l’ancien premier ministre, « si les déplacements de Sonko ou de tout autre opposant sont empêchés, ceux de Macky Sall devront également l’être ». Pour Abdoul Mbaye, le chef de l’Etat a tout intérêt à tenir ses tournées économiques « dans des espaces clos » ce qui leur ferait plus de « sérieux ». Allant plus loin, Cheikh Bamba Dieye voit dans ces événements, « un régime à la dérive qui harcèle son opposant ». « Il faut vraiment avoir perdu le sens de la réalité et la logique du citoyen pour penser que le Sénégalais va se ranger derrière un régime à la dérive qui harcèle son opposition ».