Sonko en prison : Pastef évoque un plan B pour la première fois

Le parti dissous Pastef a désormais envisagé l’éventualité d’un candidat à la présidentielle autre que son leader Ousmane Sonko actuellement en détention. C’est un haut responsable de ce parti qui fait la révélation. Le Dr Diallo Diop, invité de nos confrères de Sud Fm, rapporte Rfm. Des analystes politiques jugent cette posture sensée. Ils soulignent que ce potentiel candidat a de réelles chances de gagner. « Le contenu, les militants, l’esprit. Tout est là. On ne peut pas faire disparaitre cela. Comment capitaliser tout cela pour que ça puisse servir à un autre candidat ? Je pense que c’est une démarche très responsable« , a déclarer, sur Rfm, Assane Samb. L’analyste politique de rappeler le cas du Pds, qui en 2019, avait insisté pour que Karim Wade soit leur unique plan. « Au finish, il (Pds) n’a pas pu avoir de candidat« , a-t-il martelé. Pr Moussa Diaw, lui, estime que le candidat qui remplacera Ousmane Sonko peut avoir de réelles chances de remporter l’élection présidentielle. « Ousmane Sonko pourrait mobiliser, donner des consignes, susciter une réaction massive et mobiliser autour de ses idées et présenter leur candidat comme étant le représentant de leur parti. S’il le fait, il peut avoir la chance de gagner (…) », a-t-il détaillé. A noter qu’après le placement en détention de Ousmane Sonko, son parti Pastef a été dissous. Et peu de temps après, l’opposant a été radié des listes électorales.