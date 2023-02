Sonko à Ameth Aïdara : « Lorsque j’ai vu l’avenue à Guédiawaye, je me suis cru aux Champs Élysées” Regardez !

Ousmane Sonko, le leader du parti Pastef, a effectué une visite à la Mairie de Guédiawaye, ce mercredi. Au cours de sa visite, il a tenu un discours sur la gestion des deniers publics, exhortant les leaders à ne pas décevoir les citoyens qui leur ont fait confiance. Ce qu’il faut retenir : Ousmane Sonko a effectué une visite à la Mairie de Guédiawaye. Il a tenu un discours sur la gestion des deniers publics, exhortant les leaders à être responsables. Il a félicité le Maire, Ameth Aidara, pour le travail accompli à Guédiawaye. Il a abordé les problèmes de corruption et de mauvaise gestion des fonds publics. Il a souligné l’importance de la transparence et de la responsabilité dans la gestion des deniers publics. Outre les conseils sur la gestion des deniers publics, Ousmane Sonko a également félicité le Maire, Ameth Aidara, pour le travail qu’il a accompli à Guédiawaye. « Lorsque j’ai vu l’avenue en photo, je me suis cru aux Champs Elysées », a déclaré Sonko, faisant référence à la beauté de l’avenue de la ville. Cependant, le discours d’Ousmane Sonko n’était pas que rempli de félicitations. Il a également abordé les problèmes de corruption et de mauvaise gestion des fonds publics dans la ville. « Nous ne pouvons pas accepter que les deniers publics soient gaspillés ou détournés pour des intérêts personnels. Nous devons être vigilant pour garantir que les fonds soient utilisés de manière responsable et efficace pour améliorer la qualité de vie des citoyens », a déclaré Sonko. Sonko a également souligné l’importance de la transparence et de la responsabilité dans la gestion des deniers publics. « Nous devons veiller à ce que les citoyens sachent comment les fonds sont utilisés et à quoi ils servent. C’est la seule façon de garantir que les fonds sont utilisés de manière responsable et de construire la confiance entre les gouvernants et les gouvernés », a-t-il ajouté en Wolof. Voici une séquence de son discours aux côtés de Ameth Aidara.