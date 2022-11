Sommet G20 Bali: Le président Macky Sall invite ses pairs à intégrer l'Afrique comme membre permanent au Forum du G20.

Le président Macky Sall a pris part à la Session I portant sur la Sécurité Alimentaire et Énergie. Laquelle session a permis au président en exercice de l’Union Africaine de faire l'état des lieux. "Nous sommes réunis à Bali au moment où le monde fait face à de nombreuses crises simultanées ; crises sanitaires, alimentaires, économiques et climatiques. Face à ces défis communs, nous devons coordonner nos efforts et agir ensemble en vue de réaliser nos objectifs d’une croissance forte, durable et équilibrée. L’Afrique par ma voix soutient les priorités de la présidence Indonésienne et je félicite le Président Joko Widodo pour la bonne organisation de ce Sommet. Par le fait de la mondialisation, aucun pays n’échappe à ces difficultés ; mais nos économies sont plus vulnérables parce que trop dépendantes de l’extérieur. En même temps que nous n’avons pas assez d’espace budgétaire pour amortir ces chocs. L’urgence d’une augmentation croissante des risques de famine auxquels sont exposées plus de 2,2 millions de personnes dans le Sahel nous recommande de rétablir en priorité les chaînes mondiales d’approvisionnement alimentaires afin de les rendre plus durables, justes, inclusives et résilientes. C’est tout le sens de mon plaidoyer pour l’initiative « Black Sea Grain » qui avait permis de soulager le marché mondial des céréales".