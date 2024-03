Situation politique et sécuritaire dans la région: Le ministre Mankeur Ndiaye reçu par le SG de l’ONU

Quelques jours après avoir été nommé ministre des affaires étrangères, Mankeur Ndiaye s’est rendu au siège de l’Onu, à New York où il a été reçu hier 11 Mars 2024 par le Secrétaire général Antonio Guterres, en présence de la Vice Secrétaire générale, Mme Amina Mouhamed. Dans un post sur son compte X visité par Senego, il a fait savoir que « les échanges ont porté sur la situation politique et sécuritaire dans la région ». Mankeur Ndiaye a été nommé vendredi dernier ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur dans le nouveau gouvernement formé par Sidiki Kaba. Un poste qu’il a déjà occupé de 2012 à 2017.