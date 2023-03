Situation inflammable du Sénégal : « Le seul responsable, c’est Macky avec sa cour arrogante » TAS

Le communiqué du Cercle des cadres de La République des Valeurs (CECAR) s’est aussi prononcé sur la situation politique tendue du Sénégal. Le Président Thierno Alassane Sall indexe le président de la République. « Depuis plusieurs mois, la situation de notre pays est extrêmement inflammable, exacerbée par les positions belliqueuses des uns et des autres. Le seul et unique responsable de cette situation reste Macky Sall avec sa cour arrogante », a entre autres mentionné le leader du parti de la République des Valeurs. Macky Sall poursuit-il, « jouant au petit tacticien politique, a creusé le déficit public de notre pays, il a endetté le Sénégal entre 2012 et 2022 de plus 11 000 milliards ». « Il a davantage transformé en nébuleuses les fonds politiques du Palais, de l’Assemblée Nationale, du Conseil Économique Social et Environnemental et du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, alors qu’il avait vendu au sénégalais une gestion sobre et vertueuse. Aucune ligne budgétaire dans la Loi de finances du Sénégal ne permet de voir la traçabilité de ses fonds ». Nos joyaux nationaux sont devenus des vaches à traire à la merci de politiciens du régime (Lonase, Ddd, petrosen, La Poste, SSSP Le Soleil, Saed, Sapco, Sodagri, Pad, Senelec…) Mettant l’accent sur la frange jeune, la moitié de la population dont Macky Sall ne trouve jusqu’à présent aucun début de solution, TAS a mis le curseur sur « l’éducation nationale en état de déshérence avancée, et le chômage endémique ». Aussi a t-il rendu hommage à tous les citoyens décédés dans les manifestations du 14, 15 et 16 mars dernier, et à tous les citoyens touchés directement par la crise politique actuelle.