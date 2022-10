« Si les forces de l’ordre aux basques de Sonko étaient déployées contre les agressions » (Me Tall)

Me Tall s’offusque de ce marquage à la culotte de Ousmane Sonko par les forces de défense et de sécurité. Me Tall, invité jeudi de ‘Ndékili’, affirme que si les gendarmes et autres policiers qui suivent le Nemmeku Tour de Ousmane, avaient été déployés sur toute l’étendue du territoire, cela suffirait pour pour mettre fin aux agressions. S’ ajoute qu’ à Malicounda, nombre de chefs de village intimidés par le pouvoir, avaient fini de renoncer à recevoir Ousmane Sonko. Ecoutez :