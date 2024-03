« Si Sonko et Karim participent, ils n’auront même pas 2%… », Abdou Mbow

Le projet de loi d’amnistie a été voté mercredi par les députés de la majorité présidentielle et du parti PDS, avec 94 voix pour et 49 contre. Abou Mbow du groupe parlementaire Bbyen veux à une certaine opposition. . « Je tiens à préciser que les gens de l’ex-Pastef ne sont pas mes amis. Je ne leur veux rien dans ce pays et je l’assume. Mais qu’on se dise la vérité : il est clair qu’il y a des bandits et des brigands dans Pastef. En réalité, les autres, ils refusent que Sonko et Karim participent parce que s’ils participent, ils n’auront même pas 2% », a déclaré dans Bès-Bi le Jour, le Boss du Groupe Bby. . Cependant, le Conseil constitutionnel a rendu son avis mercredi, rejetant la date du 2 juin proposée ainsi que le réexamen de la liste des candidats, tout comme l’avis concernant l’alinéa 2 de l’article 36 sur la continuité de l’État.