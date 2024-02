« Si Macky Sall reste au pouvoir au-delà du 2 avril… », Abdourahmane Diouf alerte

Le front de résistance « Fippu » a été formé par le F24, le FC25, « Aar Sunu Election » et un groupe d’universitaires, dans le but de garantir l’organisation de l’élection présidentielle avant la fin du mandat du président de la République le 2 avril, avec la participation des 19 candidats reconnus par le Conseil constitutionnel. Et Abdourahmane Diouf, membre, de briefer sur les intentions du Président Macky Sall. La situation politique reste tendue, avec des divergences persistantes entre le Gouvernement et l’opposition sur la question de la date de l’élection présidentielle. Face à la proposition du Dialogue politique fixant la date de l’élection présidentielle au 2 juin, Abdourahmane Diouf, candidat recalé à la Présidentielle, estime que le Président Macky Sall tente simplement de gagner du temps. Il souligne dans L’Obs que le Conseil constitutionnel a déjà répondu à cette question dans sa décision du 15 février dernier et espère que l’institution maintiendra sa position. Abdourahmane Diouf met en garde contre toute tentative de maintien au pouvoir au-delà du 2 avril, prédisant que si cela se produit, le président Sall pourrait justifier son maintien au pouvoir en l’absence d’un remplaçant et prolonger son mandat. Le leader du parti ‘Awalé’ appelle à une lutte légale, pacifique et respectueuse de la Constitution pour garantir la tenue de l’élection dans les délais. Les conclusions du Dialogue national, ainsi que d’autres suggestions, seront soumises au Président Macky Sall le 4 mars. Et, en charge pour ce dernier, conformément à la loi, de les soumettre au Conseil constitutionnel.