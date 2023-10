Seydou Gueye réagit à la polémique sur le blocage des candidats de l’opposition

Depuis des mois on assiste à un débat entre l’opposition et la coalition Benno. Les candidats de l’opposition sont bloqués lors des déplacements, alors qu’Amadou Ba candidat de la mouvance présidentielle déroule son programme. Selon les candidats de l’opposition cette situation est inacceptable. Le ministre conseiller porte-parole de la présidence de la République, Seydou Gueye invité de point de vue pense qu’Amadou Ba se rend dans ses localités dans le cadre de son calendrier de Premier ministre « Nous ne sommes pas encore en campagne électorale. Et dans ce contexte-là, pour le peu que j’en sais, une caravane c’est comme un cortège, elle est soumise à l’obligation de déclaration », a déclaré Seydou Gueye, porte-parole de l’Alliance pour la République. Mais l’opposition dénonce les déplacements d’Amadou Ba et qualifie l’interdiction comme deux poids deux mesures. Mais selon Seydou Gaye : « Il est aussi le premier ministre du Sénégal. À ce titre il se rend dans différentes localités du pays où il tient des conseils régionaux de développement. Il a des activités qui ont beaucoup plus à voir aux politiques publiques qu’avec des stratégies de campagne », a expliqué Seydou Gueye Avant de conclure par : « Ils n’ont pas totalement raison en le disant mais c’est vrai que si on prête le flanc on va nous accuser d’utiliser encore les moyens de l’Etat pour faire campagne »