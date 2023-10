Session ordinaire unique : Ce qui bloque les travaux à l'Assemblée depuis 10H

À l’assemblée nationale, la session ordinaire unique était convoquée à 10 heures. Mais, les travaux ont été suspendus aussitôt après leur ouverture vers 11 heures. La raison ? Des tiraillements entre Taxawu et Pastef, révèle un député. «Taxawu et Pastef ont des difficultés pour mettre en place le bureau de leur groupe parlementaire (Yewwi). Pastef veut surtout reprendre les postes que détenaient les députés de Taxawu. Et je pense que c’est une forfaiture si cela passait», a indiqué Abdou Bara Dolly Mbacké aux journalistes. Le député révèle aussi que Benno Bok Yakaar n’était pas tout à fait prêt le matin. Car ce n’est qu’à partir de midi que le groupe parlementaire présidentiel a eu le nom de celui qui devrait être le remplaçant de Me Oumar Youm, récemment nommé ministre. Du côté du Groupe parlementaire Wallu, Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly déclare qu’ils ont décidé de maintenir le président (Lamine Thiam), le vice-président (Cheikh Mbacké Abdou Bara Dolly) et Mamdou Lamine Diallo vice-président de l’Assemblée nationale. «De 10 heures jusqu’à 16 heures presque, l’Assemblée nationale ne peut pas édifier les sénégalais. C’est une honte que l’Assemblée soit bloquée parce que des gens sont en train de se disputer des postes», crache le député.