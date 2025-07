Ses victimes, leurs sextapes, les versements...: Les 9000 fichiers de Kocc découverts par les enquêteurs !

E. B. Dioum, alias «Kocc», a été déféré au parquet hier lundi. Il est visé pour association de malfaiteurs, stockage et diffusion de données à caractère personnel, d'images contraires aux bonnes mœurs et pédopornographiques.



Il est aussi visé pour atteinte à la vie privée, extorsion de fonds, menaces, chantage, blanchiment de capitaux, mais aussi faux sur des documents publics administratifs. Selon Libération, qui donne l’info, l'enquête s'oriente vers un réseau transfrontalier avec des ramifications dans plusieurs secteurs.



Durant leurs perquisitions, renseigne le journal, les enquêteurs ont retrouvé exactement 9000 fichiers dans son MacBook pro 13 pouces. Les fichiers dénommés «Paid not to publish» indiquent la liste complète des victimes qui lui ont versé de l’argent pour éviter la publication de leurs sextape. L'une d'elles a payé 2 millions de Fcfa tandis qu’une autre a versé 9668 euros.



Selon Libération, le fichier «Newgirl» retrouvé aussi dans son ordinateur comprend 4191 vidéos et photos sexuelles de futures cibles. Celui dénommé «Nouveau dossier 4», est une compilation 147 fichiers sulfureux.



Côté cash, du 28 juillet 2017 au 24 avril 2025, le mis en cause a reçu dans son compte ouvert à la Cbao, plus de 50,4 millions de francs Cfa. Ils ont été versés par un de ses présumés complices activement recherché. Durant la même période, la plateforme Exoclick lui a versé 43 millions de Fcfa.



Une partie des fonds recyclée dans des sociétés de vente de véhicules et de restauration. Face aux preuves des enquêteurs, le mise en cause a déclaré que son ordinateur a été piraté, indique Libé.