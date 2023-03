Serigne Saliou Guèye : ‘’Idrissa Seck devait être le candidat de Bby’’

Y’aurait-il un deal entre Macky Sall et Idrissa Seck ? « Oui », Selon le journaliste Serigne Saliou Gueye, qui affirme que, selon les termes de l’accord convenu entre les deux, le président du Conseil économique, social et environnemental devrait être le candidat de ‘’Benno Bokk Yakaar’’ en 2024. Joint par “SourceA” dans sa parution de ce mercredi, le journaliste-analyste politique a confié qu’il était prévu que Idrissa Seck entre dans le Gouvernement et qu’en 2023, Bby va en faire son cheval de bataille pour 2024. Le protocole disait aussi qu’en 2024, Idrissa Seck prendra la place de Macky Sall au sein de la Coalition Bby.» «Seulement», constate le journaliste, il faut reconnaître que beaucoup d’eau a coulé et on a l’impression, aujourd’hui, que le président semble revenir sur les termes de cet accord. D’ailleurs, à Thiès, Idrissa Seck lui a rappelé cela de façon très subtile.»