Serigne Moustapha Sy : si l’affaire Amy Ndiaye se reproduit, c’est l’Assemblée nationale qui sera écrasée »

Le leader du Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR) Serigne Moustapha Sy s’est exprimé sur l’épisode qui a valu la prison à deux de ses députés et disciples, après une bagarre à l’Assemblée nationale. Il estime que si cela se reproduit, c’est l’hémicycle qui sera écrasé. Invitant ses disciples à se tenir prêts, le marabout et guide des Moustarchidines soutient dans Les Echos que « tout le monde se tienne prêt. Il ne sert à rien d’avoir peur. Même les femmes de notre organisation se disent dévouées pour la cause, alors sachez que si l’on n’est pas dévoué pour la cause on sera désavoué pour la cause ». Les deux députés membres du Parti de l’unité et du rassemblement (PUR, opposition) Massata Samb et Mamadou Niang avaient agressé physiquement Amy Ndiaye, une élue de la majorité à l’Assemblée nationale le 1er décembre. Ils ont été jugés et mis en prison « coups et blessures volontaires et menaces de mort ».