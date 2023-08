Serigne Mboup, maire de Kaolack, annonce sa candidature à l’élection présidentielle sénégalaise de 2024

Serigne Mboup, homme d'affaires et maire de la ville de Kaolack, a annoncé sa candidature pour l'élection présidentielle sénégalaise prévue pour le 25 février 2024. Il a déclaré qu'il agissait par « devoir moral et citoyen » et dans le but de « créer l’espoir chez les Sénégalais ». Dans une interview publiée par le quotidien privé dakarois « L’Observateur », M. Mboup a exprimé sa conscience des responsabilités inhérentes à la fonction présidentielle. Il a cependant affirmé que les défis rencontrés dans le monde des affaires sont encore plus complexes. Serigne Mboup a également partagé son point de vue sur le rôle du président de la République, qu’il considère comme la seule personne capable de transformer le pays et d’impulser son développement. Il a également souligné la valeur de son éducation coranique, qui selon lui, lui a conféré une ouverture d’esprit et une résilience. M. Mboup a exprimé sa conviction qu’il est capable de diriger le Sénégal et a ajouté qu’il n’hésiterait pas à accepter une proposition pour diriger la NASA. Il a également souligné que la gestion d’un pays implique de « mettre les gens qu’il faut à la place qu’il faut » et de « superviser » les missions qui leur sont confiées. L’homme d’affaires a souligné que sa candidature est également motivée par son désir de montrer aux anciens élèves de l’école coranique qu’ils peuvent accéder à des postes stratégiques. Il a promis de s’entourer de personnalités compétentes et reconnues dans leur domaine en cas de victoire à l’élection présidentielle. Serigne Mboup a exprimé sa confiance dans sa capacité à collecter le nombre de parrainages nécessaires pour participer à la course présidentielle. Il a rappelé que lors des dernières élections législatives, malgré des erreurs dans les noms, 27 000 parrainages étaient valables sur plus de 75 000 collectés. En conclusion, M. Mboup a assuré qu’il fera tout son possible pour convaincre le peuple sénégalais et a réitéré son désir de « créer l’espoir chez les Sénégalais ».