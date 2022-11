Senelec : Dysfonctionnement de la recharge en ligne de Woyofal

Le courant ne passe plus entre la Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec) et ses clients. La raison est que la Senelec a informé sa clientèle que sa plateforme de vente de recharge Woyofal connait quelques perturbations techniques ce mardi 1er novembre 2022. L'annonce a été faite à travers un communiqué parvenu à Seneweb. "Toutes nos équipes sont mobilisées pour résoudre ce dysfonctionnement qui a impacté nos partenaires à l’encaissement", renseigne le document. Les caisses seront ouvertes de 15 h à 20 h". L'entreprise de production et de distribution d'énergie a tenu à présenter ses excuses aux clients et aux partenaires pour ce désagrément.