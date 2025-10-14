Sénégal vs Mauritanie : Nicolas Jackson et Pape Guèye titulaires, la composition officielle des Lions

Le Sénégal est à 90 minutes d’une quatrième qualification à la Coupe du monde. Face à la Mauritanie, les Lions de la Teranga doivent s’imposer, ou a minima faire match nul en espérant que la RD Congo ne gagne pas par 9 buts d’écart.



Pour cette rencontre, Pape Thiaw opère quelques choix, dont le remplacement d’Edouard Mendy, blessé, par Mory Diaw. Au milieu, Pape Guèye retrouve sa place, aux côtés de Idrissa Gana Guèye. En attaque, Ismaila Sarr et Sadio Mané sont sur les couloirs, accompagnés de Iliman Ndiaye comme meneur de jeu, et Nicolas Jackson à la pointe de l’attaque.



Compo officielle du Sénégal



Mory Diaw - Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Krepin Diatta, El Hadji Malick Diouf - Idrissa Gana Guèye, Pape Guèye - Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, Sadio Mané, Nicolas Jackson





