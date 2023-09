« Sénégal nouveau » : Dr Rose Wardini invite Mame Boye Diao à revoir l'appellation de son mouvement

Les ennuis s’enchaînent pour Mame Boye Diao. Démis, ce mercredi matin, de ses fonctions de Directeur Général de la Caisse des dépôts et des Consignations à l’instant même où il officialisait sa candidature à la présidentielle de 2024, en dissidence avec Benno bokk yakaar (Bby), un autre front attend le maire de Kolda. Cette fois, c’est autour de la paternité de l’appellation « Sénégal nouveau » qu’il a donné à sa bannière politique. Dans un communiqué, Dr Rose Wardini présidente et candidate de « Sénégal nouveau » demande à Diao de revoir l’appellation de sa coalition qui ressemble à s’y méprendre à la dénomination de son mouvement citoyen. « Le mouvement Sénégal nouveau avec à sa tête Dr Rose Wardini, a été surpris d’entendre ce mardi matin sur une chaine de télé de la place, Monsieur El Hadj Mamadou Diao dit Mame Boye Diao, qui annonçait sa candidature à la présidentielle du 25 février 2024, déclarer partir sous la bannière d’une coalition dénommée ‘Coalition pour un Sénégal nouveau’ », constatent Rose Wardini et Cie qui ont tenu à rappeler à l’opinion nationale et internationale que « Sénégal nouveau » est le nom de leur mouvement citoyen. Celui-ci, poursuit le communiqué, « s’est déjà lancé dans la course pour la présidentielle de février 2024 en atteste le récépissé numéro 16203/MIN/DGAT/DLPL/DLA_P en date du 10 janvier 2023 signé par le ministère de l’intérieur ». Dès lors, Rose Wardini et ses militants invitent M. El Hadj Mamadou Diao dit Mame Boye Diao, « à revoir le nom de sa coalition pour éviter toute confusion de nature à porter préjudice à notre formation politique déjà sur le terrain depuis des mois ». Ceci, pour éviter toute action future qui pourraient être préjudiciable à l’un des deux camps. « Nous osons ainsi croire que M. Diao accordera une attention soutenue à notre préoccupation pour rapidement apporter des modifications sur l'appellation choisie pour sa coalition afin d'éviter toute action future de notre part qui, à notre avis, nous semble inopportune », conclue le Mouvement citoyen « Sénégal nouveau ».