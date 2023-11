Sénégal : l'opposition lance un nouveau front contre Macky ce samedi

L'opposition sénégalaise va procéder ce samedi au lancement d'un nouveau front contre Macky Sall. Il s'agit du Front pour l’Inclusivité et la Transparence des Élections, à partir de 9h30 à la maison d’édition HARMATTAN sise sur la VDN. Le comité d’initiative du front convie la presse nationale et internationale à partir de 11h30. La signature de la charte et une déclaration à la presse seront faites après les discussions entre leaders et candidats déclarés à la présidentielle du 25 février 2024.