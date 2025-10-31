Sénégal / Entre 800 et 1 200 nouveaux cas de cancer chaque année : Une Maison des Parents inaugurée pour les enfants malades

Cette Maison des Parents, fruit de l’engagement humanitaire du footballeur international sénégalais Idrissa Gana Guèye, à travers son association For Hope, offre un lieu d’accueil et d’accompagnement aux familles des enfants suivis en oncologie pédiatrique. “ Ce centre, porté par l'association For Hope, en partenariat avec le Groupe Franco-Africain d’Oncologie Pédiatrique, la Fondation Sanofi et l’Association Sunu Doom Sunu Yité, vise à offrir aux enfants suivis dans l’oncologie pédiatrique, ainsi qu’à leurs accompagnants, un hébergement sécurisé en dehors de l’hôpital pendant les intercures. Ce lieu d'accueil permettra d'assurer la continuité des soins, de faire un suivi médical optimal et un meilleur accompagnement psychosocial des familles ”, a expliqué le ministre.



Le centre, d’un coût global de 222 millions de francs Cfa, construit sur une superficie de 600 m², s’inscrit comme une réponse concrète à une situation préoccupante : “ Le cancer pédiatrique est une réalité qui touche des milliers d'enfants à travers le monde, mais aussi dans notre propre pays. En deux mille vingt-quatre, près de 185 cas ont été recensés ”, a rappelé le ministre, soulignant l’urgence de renforcer les structures d’accompagnement et de soins.



Le maire de Sangalkam, Alpha Bocar Khouma, dit Pape Sow, a salué cette initiative et souligné l’importance de cette infrastructure pour la commune. “ Ceci est une bouffée d'oxygène pour notre territoire. Le taux de prise en charge des enfants atteints de cancer est faible, presque se limitant à 20 %. Ces statistiques font froid dans le dos. L'association For Hope contribue donc à atténuer ce problème de santé publique, en jouant sa partition dans la commune de Sangalkam ”, a-t-il déclaré.



Pape Sow a rappelé que depuis son arrivée à la tête du Conseil municipal, la santé est une priorité sociale, au même titre que l’éducation et le cadre de vie. “ Conscients de l’importance d’une telle structure dans le territoire communal, nous avons décidé d’attribuer cette parcelle à For Hope pour la réalisation de ce projet. Je tiens personnellement à féliciter l'association For Hope pour ce projet hautement humanitaire. Mes félicitations vont également à notre international Idrissa Gana Guèye, ambassadeur et cofondateur de l'association, pour l’intérêt qu’il porte à son pays. Ses belles prestations en équipe nationale témoignent de son engagement à servir son pays. Aujourd'hui, en se consacrant pleinement à la réalisation de ce beau projet, il réaffirme son cœur de lion. Bravo Guèye. Sangalkam est fier de vous ”, a-t-il ajouté.



Le maire a également annoncé qu'en reconnaissance de son engagement, Idrissa Gana Guèye se voit remettre le titre de citoyen d’honneur de la commune de Sangalkam. “ Ces constats nous poussent à accueillir ce projet à bras ouverts. Ensemble, nous pourrons réaliser d’autres projets dans les domaines de la santé, de l’éducation et du cadre de vie. Je remercie tous nos invités, ainsi que toute la communauté de Sangalkam pour cette belle mobilisation ”, a conclu Pape Sow.