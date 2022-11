Sédhiou : Quatre morts et 15 blessés dans un accident de la circulation

La route a encore fait des victimes à Sédhiou alors que les autorités viennent juste de sortir d'un comité régional de développement (CRD) au cours duquel des mesures fortes ont été prises pour éviter les tragédies sur les routes. Cette après-midi à 14 heures 03 minutes, la 43ème compagnie d'incendie et de secours des sapeurs-pompiers a été informée d'un accident survenu sur l'axe carrefour 22/Kolda à hauteur du pont de Bougnadou. Arrivés sur les lieux avec une fourgonnette, une ambulance et un véhicule léger, les soldats du feu ont malheureusement trouvé sur les lieux du sinistre 4 morts et 15 blessés dont 4 dans un état grave. Les blessés ont été ainsi tous évacués et les corps déposés à l'hôpital régional Amadou Tidiane Ba de Sédhiou. Revenant sur les circonstances de l'accident, le lieutenant Amadou Diop commandant la 43 ème compagnie d'incendie et de secours parle d'une collision entre un véhicule frigorifique immatriculé KM 3160 C en partance pour Kolda et un car communément appelé Ndiaga Ndiaye en partance pour Sédhiou. Cet accident porte le nombre de morts à 30 dans la région en 18 mois seulement.