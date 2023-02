Sédhiou : Les confidences de Macky Sall sur son passé de jeune fonctionnaire et l’anecdote sur son ami Chérif Cissé

A l’ouverture du Conseil présidentiel de développement de Sédhiou, Macky Sall a surpris plus d’un en ouvrant la séance en langue Mandingue, plongeant l’assistance à ses ''souvenirs de jeune fonctionnaire dans le Pakao’’. ‘’Ah oui. J’ai appris le Mandingue à Sédhiou il y a plusieurs années. A l’époque j’y étais affecté comme jeune fonctionnaire. Mon amour pour la langue Mandingue date de cette époque’’, a déclaré Macky Sall sous des applaudissements nourris. ‘’Je connais bien le Pakao, le Boudié, le Diassing et les autres localités. Je suis heureux de constater de visu que Sédhiou a vraiment changé dans le bon sens. Et je suis surtout heureux d’avoir contribué à ce changement’’, a dit Macky Sall. ‘’A l’époque il y avait qu’une seule pharmacie. C’était celle d’un certain Monsieur Sagna (…) aujourd’hui avec le Centre hospitalier de pointe Amadou Tidiane Ba, Sédhiou est devenu un grand pôle sanitaire’’, a fait remarquer le chef de l’Etat. ‘’Je partais souvent à Oudoucar (Sédhiou), le village de la mère d’Abdoulaye Wade. Je me rappelle de la galère de mon ami Chérif Cissé. A chaque fois, il se présentait aux élections locales ou législatives, mais à chaque fois il était battu. Actuellement il est le maire de Oudoucar. Chérif Cissé est un exemple de résilience’’, a-t-il dit, provoquant une hilarité dans l’assistance.