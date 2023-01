Sécurité routière : Mankeur Ndiaye approuve les mesures du gouvernement

L’ancien ministre des affaires étrangères a tenu, via un tweet, à saluer les décisions du Conseil interministériel sur la sécurité routière présidé par Amadou Ba. Le diplomate affirme que le Premier Ministre a adopté des «mesures fortes» de prévention contre les accidents de la circulation qui «ne doivent faire l’objet ni de report ni de compromis» pour reprendre les propos du PM. Pour rappel, un conseil interministériel s’est tenu ce 09 janvier à Diamniadio. A l’issue de cette rencontre entre le gouvernement et les acteurs du secteur du transport, 23 mesures fortes ont été prises. Elles visent à lutter efficacement contre les accidents. Ce conseil interministériel fait suite à l’accident survenu le week-end dernier à Kaffrine et qui a causé 39 morts.