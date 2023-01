Sécurité routière : Gueum Sa Bopp revendique la paternité des mesures du gouvernement

Quelques heures après l’accident de Kaffrine, le président de Gueum Sa Bopp, Bougane Guèye, s’est rendu sur les lieux du drame. Et face à la presse, il a suggéré plusieurs solutions qui ont retenu l’attention des autorités lors du Conseil interministériel de ce lundi 9 janvier 2023. Dans un communiqué, le mouvement Gueum Sa Bopp magnifie d'ailleurs "les propositions et solutions tirées de son programme". "Tous les points de l’intervention du leader de Gueum Sa Bopp ont été pris en compte par le Conseil interministériel pour lutter contre l’insécurité sur nos routes. Et plusieurs autres points de notre programme sur le secteur du transport", note le document. Gueum Sa Bopp remercie ainsi le gouvernement d’avoir pris en substance les solutions proposées par son programme. "Tant que c’est pour l'intérêt des populations sénégalaises, Gueum Sa Bopp reste dans les dispositions de donner et suggérer des solutions".