Sécurité routière : Déthié Fall appelle l'État à "plus de rigueur" et à "accentuer la concertation avec les acteurs "

L'accident de la circulation qui a fait 19 morts ce matin, à Sakal dans la région de Louga, fait réagir dans le landerneau politique. Déthié Fall, président du Parti républicain pour le progrès (PrP) interpelle l'État et insiste sur la concertation entre l'État et les acteurs du transport routier. Voici sa réaction. Chers compatriotes, Au moment où nous n’avons pas encore fini de faire le deuil de nos compatriotes qui ont péri il y a une semaine dans l’accident de Sikilo, nous venons d’être informés d’un autre accident meurtrier survenu ce jour sur la route Louga-Saint-Louis faisant 19 morts et plusieurs blessés. Je présente mes condoléances émues aux familles des victimes, à l'ensemble de la population sénégalaise, et prie pour le repos éternel des âmes des disparus. Je souhaite aussi un prompt rétablissement aux blessés. J'invite l’Etat du Sénégal à avoir plus de rigueur, de volonté et d’accentuer la concertation avec les acteurs dans la gestion de la sécurité routière et le transport public de masse. Déthié FALL, Président du PRP