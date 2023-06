Séance plénière : Mansour Faye face aux députés ce mardi

Dans un communiqué publié ce lundi, l'Assemblée nationale du Sénégal annonce que les députés sont convoqués en séance plénière ce mardi 13 juin 2023 à 09h00. L'ordre du jour de cette session porte sur l'examen du projet de loi n°05/2023, qui vise à réguler le contrôle des laboratoires d'essais et d'études dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP). La responsabilité de défendre ce projet de loi reviendra au ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye.