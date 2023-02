« Scandaleux », Aminata Touré interpelle Macky Sall sur les propos du président tunisien

L’ancienne Premier ministre sénégalaise Aminata Touré a réagi aux propos controversés du président tunisien Kais Saïd envers les migrants subsahariens. Dans une déclaration à la presse, Mme Touré a exprimé sa déception face aux propos racistes et haineux du président tunisien, en demandant aux présidents africains notamment à Macky Sall de les condamner fermement. « Qu’attendent les présidents africains pour condamner avec la dernière énergie les propos racistes et haineux du président tunisien Kais Saied envers les migrants africains? » a déclaré Mme Touré sur son compte Twitter. Elle a également interpellé directement le président sénégalais Macky Sall, qui a récemment terminé son mandat à la tête de l’Union Africaine. « C’est tout simplement scandaleux venant du président d’un pays membre de l’Union africaine ! Le Président Macky Sall est directement interpellé. » Les propos controversés du président tunisien Kais Saïd ont suscité l’émoi à la fois en Tunisie et à l’étranger. M. Saïd a laissé entendre que la présence de migrants subsahariens en Tunisie était le résultat d’un complot visant à affaiblir l’identité arabo-islamique du pays. Dans un communiqué de la présidence de la République, M. Saïd a déclaré : « Il existe un plan criminel pour changer la composition du paysage démographique en Tunisie, et certains individus ont reçu de grosses sommes d’argent pour donner la résidence à des migrants subsahariens. » Lors d’un conseil de sécurité nationale sur le sujet, M. Saïd a décrit les migrants subsahariens comme des « hordes de migrants clandestins » qui sont à l’origine de « violence, de crimes et d’actes inacceptables » en Tunisie. Il a insisté sur la nécessité de mettre rapidement fin à cette immigration, la considérant comme une volonté de faire de la Tunisie seulement un pays d’Afrique et non pas un membre du monde arabe et islamique. Cette rhétorique est proche de la théorie du « grand remplacement » défendue par l’extrême droite dans certains pays européens.