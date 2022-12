Scandales au Sénégal : Yaw reprend ses concerts de casseroles et ses rassemblements

La Conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi dénonce les scandales qui se succèdent au Sénégal, les uns plus retentissants que les autres. "Le dernier en date, après le contrat nébuleux de 45 milliards F CFA pour l'achat d'armement par le ministère de l'Environnement, est celui du pillage des fonds du Force-Covid-19 révélé par le rapport de la Cour des Comptes intitulé 'Contrôle de la gestion du fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19 (Force-Covid) gestions 2020 et 2021'", lit-on dans le communiqué. La coalition Yewwi Askan Wi va passer à l'offensive qui la conduira à l'élection présidentielle de 2024, qui va consacrer le départ de Macky Sall du pouvoir et la délivrance du peuple sénégalais. La coalition décline ses prochaines actions comme suit : mercredi 28 décembre 2022, concert de casseroles pour manifester l'indignation du peuple sénégalais par rapport au carnage financier révélé par la Cour des Comptes et exiger que justice soit rendue. Ensuite, le vendredi 30 décembre 2022, un grand rassemblement populaire se tiendra à la place de la Nation, accompagné d'un concert avec les organisations de la société civile sur le carnage financier. Enfin, le vendredi 6 janvier 2023, un rassemblement national du peuple sera organisé partout au Sénégal et dans la diaspora. Ils marcheront ensemble pour le départ de Macky Sall du pouvoir en 2024. La Conférence des leaders de Yewwi Askan Wi tiendra une conférence de presse le mercredi 28 décembre 2022 pour décliner son plan d'action en direction de 2024.