Satrec : le PDG poursuivi pour 411 millions de francs CFA

Chaouki Haïdous, le PDG de la Satrec, spécialisée dans la fabrication et le conditionnement de produits laitiers, était hier, jeudi, à la barre de la chambre correctionnelle du tribunal de Dakar. Il était jugé pour escroquerie portant sur 411 millions de francs CFA. Ce montant représente, selon le plaignant, Tamsir Mame Diop, son ex-conseiller juridique, le total de ses cotisations sociales non reversées par son ancien employeur. «J’ai travaillé de juillet 2001 à décembre 2019, rappelle ce dernier. Pendant toutes ces années, il faisait des prélèvements sur nos salaires, mais ne les reversait pas. Après vérification, j’ai découvert qu’il n’a versé que dix mois.» Tamsir Mame Diop assure que Chaouki Haïdous lui «avait promis de tout régulariser». «Mais tel n’est pas le cas», regrette-t-il, en mentionnant que son ex-employeur lui doit en plus 31 mois de salaires. S’il admet les arriérés de salaires, le PDG de la Satrec réfute l’escroquerie. «Je sais, en on âme et conscience que je ne lui dois rien sur le plan social», jure Chaouki Haïdous, qui souligne que le plaignant était prestataire de son entreprise de 2013 à 201, date de son départ à la retraite. Le verdict de cette affaire sera rendu le 15 décembre prochain.