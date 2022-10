Saourou Sène nommé conseiller Spécial du Président Macky Sall

L’ancien secrétaire général du Syndicat Autonome des Enseignants du Moyen et Secondaire du Sénégal (Saemss), Saourou Sène, vient d’être nommé Conseiller Spécial du président de la République. L’information a été confirmée par le principal concerné, l’enseignant Saourou Sène. Le syndicaliste qui vient de boucler deux mandats non renouvelables à la tête du Saemss, retrouve ainsi une autre vocation, conseiller le Président de la République dans le domaine de l’Education. En tout cas, son parcours syndical apprécié par ses camarades, serait un levier pour un échange fécond entre le Président Sall et le monde de l’Education.