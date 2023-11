Santé : un budget de 270 milliards FCFA adopté à l’unanimité par les députés

Le budget du ministère de la Santé et de l’Action sociale qui s’élève à 271 623 366 449 FCFA pour l’exercice 2024, a été voté dimanche à l’unanimité par l’Assemblée nationale, a constaté l’APS. Les députés ont voté à l’unanimité le budget du ministère de la Santé et de l’Action sociale qui est arrêté à 271 623 366 449 FCFA en autorisations d’engagement et 263 470 384 079 FCFA en crédits de paiement. Pour les perspectives de l’année, la ministre de la Santé Marie Khémesse Ngom Ndiaye a annoncé un programme de pilotage, de coordination, d’’élaboration et la mise en œuvre d’un certain nombre de plans d’action. Elle a cité le financement de la santé, la recherche pour la santé, les bourses de spécialisation, l’atteinte par l’Agence de régulation pharmaceutique du niveau 3 de maturité et l’adoption de textes réglementaires portant application de la loi relative aux médicaments et produits de santé. Par ailleurs, la ministre a indiqué que l’examen de la situation d’exécution budgétaire arrêté à la fin du troisième trimestre de l’année 2023, révèle un taux d’exécution global de 62, 31 %. Le budget global de l’année 2024 a été voté samedi à hauteur de 7000,8 milliards FCFA.