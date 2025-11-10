Saly Portudal : du chanvre indien détourné, un policier mouillé

Actuellement en détention à la brigade de recherches de Saly Portudal, le policier O. Diop sera déféré ce lundi devant le parquet de Mbour. Selon L’Observateur, qui donne l’information dans son édition du jour, il est reproché à l’agent d’avoir détourné 5 kg de chanvre indien saisis sur un dealer afin de tenter de les revendre à un autre trafiquant pour 3 millions de francs CFA, en se faisant passer pour un gendarme.



Le mis en cause, en service au commissariat urbain de Saly Portudal mais récemment affecté à Dakar, a été arrêté pour détention et trafic de chanvre indien. Le vendredi 7 novembre, relate le quotidien du Groupe futurs médias, O. Diop aurait d’abord informé l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) de Saly Portudal qu’il venait d’appréhender un dealer en possession de 10 kg de chanvre indien. Mais sur place, les agents n’ont trouvé que 5 kg de drogue et le policier avait mystérieusement disparu.



C’est finalement un appel anonyme qui a permis aux gendarmes de le localiser au Croisement Saly, où il attendait son présumé acheteur. La fouille de son véhicule a permis de découvrir la drogue, confirmant leurs soupçons. Lors de son interpellation, O. Diop aurait opposé une vive résistance, au cours de laquelle il s’est blessé au front avant d’être maîtrisé, détaille L'Observateur.

