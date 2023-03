Sadio Mané : « Ce que Cristiano Ronaldo m’a dit »

Après avoir défendu les couleurs de Liverpool pendant plus de six ans, Sadio Mané a pris la décision de rejoindre le Bayern Munich. À la suite de son engagement avec le club munichois, il a reçu l’avis de Cristiano Ronaldo. Sadio Mané a quitté Liverpool l’été dernier et a signé avec le Bayern Munich pour un montant d’environ 40 millions d’euros. De retour de blessure, le champion d’Afrique est prêt à relancer sa saison. Cependant, ce qui n’était pas connu jusqu’à présent, c’est que Sadio Mané avait discuté avec Cristiano Ronaldo après avoir signé pour les Bavarois. Dans une interview pour Bild, Sadio Mané a révélé avoir rencontré Cristiano Ronaldo, qui l’a félicité pour son choix de rejoindre le Bayern Munich : « J’ai rencontré Cristiano Ronaldo à Majorque avant cette saison, après la fin de mon déménagement. Il m’a félicité et m’a dit : ‘Un grand club ! C’est un grand pas pour toi !’. » Il a également commenté les rumeurs qui envoyaient Cristiano Ronaldo au Bayern Munich, mais qui finalement n’ont pas abouti : « Cela dit tout sur la Bundesliga et renforce ce que j’ai déjà dit : je pense que vous sous-estimez la Bundesliga ici . Les performances récentes en Ligue des champions le prouvent« , a déclaré Sadio Mané.