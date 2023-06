Russie-Ukraine, Lisbonne, Paris: Macky Sall a quitté Dakar pour un marathon diplomatique

Le Président de la République, Macky Sall, a quitté Dakar ce matin pour se rendre à Kiev et à Saint-Pétersbourg dans le cadre de la mission africaine de médiation entre l’Ukraine et la Russie les 16 et 17 juin. La délégation africaine comprendra les présidents du Congo-Brazzaville, de l’Égypte, du Sénégal, de l’Afrique du Sud, de l’Ouganda et de la Zambie.Le président sénégalais, Macky Sall, président en exercice de l’Union africaine (UA), s’était entretenu avec son homologue russe, Vladimir Poutine, à Sotchi, en juin 2022. Macky effectuera par la suite une visite d’Etat au Portugal. Enfin, il participera au sommet de Paris sur un nouveau pacte financier international (22-23 juin). Le chef de l’État sénégalais s’est investi personnellement dans la réussite du sommet. Alors qu’il présidait l’Union africaine entre février 2022 et février 2023, Macky Sall a mené activement un plaidoyer pour une hausse des droits de tirages spéciaux (DTS) du FMI en faveur des pays en voie de développement