Russie-Ukraine : « Il faut arrêter la guerre, tout le monde souffre » (Macky Sall)

S’agissant de l’Ukraine, pensez-vous que les puissances mondiales demandent aux pays africains de choisir leur camp ? Et vous avez vous-même parlé à Vladimir Poutine ; comment pensez-vous que cette guerre pourrait se terminer ? Question posée au Président Macky Sall, favorable à la fin de la guerre d’Ukraine, dans un entretien, la semaine dernière à Dakar, avec notre confrère, The New York Times. « Cette guerre doit prendre fin. Pour nous, Africains, c’est la chose la plus importante, ne pas s’aligner derrière la Russie ou l’Ukraine – même si nous avons dit que les frontières des pays doivent être respectées. Avec le président Zelensky, j’ai longuement parlé de Grain d’Ukraine. Nous lui avons dit : « C’est une excellente chose. Nous allons continuer à travailler avec vous. Mais parlez, acceptez un cessez-le-feu, travaillez pour la paix. « Au final, dire que la Russie est coupable ne résout pas le problème. Au-delà de la désignation d’un coupable, il faut arrêter la guerre. Tout le monde souffre aujourd’hui. On voit toutes les conséquences de cette guerre sur le niveau de vie, sur le prix des hydrocarbures, du pétrole, de la nourriture. Alors arrêtez-la ».