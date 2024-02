Rose Wardini réagit après sa libération : « Laissons la justice faire son travail en toute sérénité »

Dr. Rose Wardini, Présidente du Mouvement Citoyen Sénégal Nouveau et candidate à l’élection présidentielle initialement prévue le 25 février 2024, a exprimé sa gratitude envers ses soutiens suite à sa libération de garde à vue. Cette réaction survient dans le contexte d’un report de l’élection présidentielle annoncé par le président Macky Sall, qui a invoqué des problèmes entachant le processus électoral, dont la question de la double nationalité de certains candidats. Le président Sall, dans son discours, a fait allusion à Karim Wade, rejeté par le Conseil constitutionnel pour double nationalité, et a également mentionné le cas de Wardini, dont la candidature a été retenue malgré des soupçons similaires. Avant cette déclaration, Wardini avait été convoquée et placée en garde à vue pour plusieurs chefs d’accusation, dont l’escroquerie au jugement et le faux en écriture authentique. Dans sa première prise de parole depuis ces événements, Wardini a remercié ses parents, amis et sympathisants pour leur solidarité et leurs prières, soulignant l’importance de leur mobilisation pour sa libération. Elle a appelé à laisser la justice de son pays opérer « en toute sérénité » et a exprimé sa gratitude pour le soutien reçu durant « cette épreuve très difficile ». Enfin, elle a formulé des vœux pour un Sénégal « apaisé et réconcilié avec tous ses enfants ».